Anteprima: "Il Corriere" – the Mule

Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3

In anteprima a Sala Biografilm in versione originale

IL CORRIERE

THE MULE

Il premio Oscar® Clint Eastwood torna al cinema nella doppia veste di regista e protagonista



Mercoledì 6 febbraio a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta l’anteprima in versione originale sottotitolata de IL CORRIERE – THE MULE, il nuovo film drammatico diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Earl Stone (Clint Eastwood) è un uomo sull’ottantina che si ritrova al verde, in cattivi rapporti con la famiglia e pieno di rimpianti. Per risolvere i suoi problemi economici, decide di accettare un lavoro per un potente cartello messicano, finendo per fare il “mulo” – cioè il corriere della droga.

Tratto da un’incredibile storia vera raccontata nell'articolo “The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule” di Sam Dolnick per il The New York Times, IL CORRIERE – THE MULE è una storia audace e potente, e forte di un cast stellare tra cui Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy Garcia.

IL CORRIERE – THE MULE sarà nelle sale italiane dal 7 febbraio, distribuito da Warner Bros. Pictures.

IL CORRIERE – THE MULE di Clint Eastwood

(Stati Uniti, 2018, 116′)

Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un’auto. Compito semplice, ma, a sua insaputa, Earl è appena diventato un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, talmente bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente della DEA, Colin Bates. E anche se i problemi finanziari appartengono ormai al passato, i suoi errori invece cominciano ad affiorare incidendo pesantemente; Earl non sa se avrà il tempo di rimediare a quei torti prima che le forze dell'ordine, o gli esecutori del cartello, lo prendano.

Uscita: 7 febbraio (Warner Bros. Pictures)

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/4W9rnhhZjs4



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: biografilm.it/mule

codice: TM62PR