Sala Biografilm: "My generation"

Martedì 8 maggio 2018, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Viale Mascarella, 3



Sala Biografilm ci riporta nei travolgenti anni Sessanta in compagnia del premio Oscar® Sir Michael Caine

MY GENERATION

un viaggio nella mitica Swinging London diretto da David Batty e presentato alla Mostra del cinema di Venezia

Martedì 8 maggio Sala Biografilm Bologna (Cinema Odeon) ci trasporterà negli anni Sessanta con MY GENERATION di David Batty in versione originale sottotitolata.

Presentato Fuori Concorso alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film è un vivo e suggestivo racconto personale attraverso la Londra del tempo, narrato dall'icona del cinema e attore premio Oscar® Sir Michael Caine.

MY GENERATION è distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures nell’ambito delle I Wonder Stories, l’appuntamento mensile che porta su grande schermo i documentari più straordinari e le storie più rivelatrici.



MY GENERATION di David Batty

(Regno Unito/2017/85’)

La Londra degli anni Sessanta: l’esplosione della cultura pop, la Beatlemania, la minigonna, la fame creativa. Le barriere culturali crollano e fa la sua comparsa una generazione completamente nuova: anticonvenzionali, ribelli, pieni di energia, non fanno parte di una élite aristocratica ingessata e lontana dalla realtà. Sono i giovani della working class.

L’attore premio Oscar® Sir Michael Caine ci porta per mano nella mitica Swinging London alla riscoperta degli artisti che fecero grande quella stagione culturale, dai Beatles a Twiggy, dal fotografo David Bailey a Marianne Faithfull, dai Rolling Stones alla stilista Mary Quant, creatrice della minigonna. Per raccontare con ritmo e immagini travolgenti una stagione creativa irripetibile.

Trailer: https://youtu.be/HImnVDWjILE