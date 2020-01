Evento speciale in Sala Biografilm: Herzog incontra Gorbaciov

Un viaggio tra ricordi e testimonianze d'eccezione, per ripercorrere le tappe salienti della politica degli ultimi decenni.



Mercoledì 22 gennaio a Bologna al Cinema Odeon Sala Biografilm presenta, in versione originale sottotitolata, l’evento speciale HERZOG INCONTRA GORBACIOV, dove l'ultimo presidente dell'Unione sovietica e premio Nobel per la pace, Mikhail Gorbaciov, racconta gli anni che rivoluzionarono il corso del Novecento - dalla firma degli accordi sul disarmo nucleare alla fine della Guerra fredda e il crollo dell'Urss. L'ex capo dello Stato sovietico, oggi 88enne, ripercorre insieme al maestro del cinema Werner Herzog i momenti più importanti della sua vita politica (1985-1991) e privata in quello che può essere definito il suo testamento morale ed esistenziale più autentico. Attraverso eccezionali immagini d’archivio e interviste esclusive il film racconta una vita straordinaria. Umorismo, curiosità storiche e personali e vicende a volte sconosciute, rendono HERZOG INCONTRA GORBACIOV, realizzato dal regista Werner Herzog e dal regista e produttore André Singer, un viaggio nella vita di un uomo sempre capace di coinvolgere ed emozionare.





Il film sarà nelle sale italiane dal 19 al 22 gennaio 2020, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.





HERZOG INCONTRA GORBACIOV di Werner Herzog e Andrè Singer (Germania, Regno Unito, Stati Uniti, 2018, 90’)



Werner Herzog e Michail Gorbaciov. Un maestro del cinema e un gigante della politica, ultimo presidente dell’Unione Sovietica: il risultato è un incontro esplosivo, uno sguardo inedito, lucido e significativo sulla storia del ‘900 e non solo. Complicità e umorismo, uniti all’abilità di Herzog di scavare in angoli inaspettati della vita di Gorbaciov, rendono questi incontri coinvolgenti e al tempo stesso emozionanti. Dall’infanzia contadina agli studi presso l’Università di Mosca, fino alla rapida ascesa nelle fila del Partito Comunista Sovietico, il documentario è un viaggio tra ricordi, materiali d’archivio e testimonianze d’eccezione che consentono, così, di ripercorrere le tappe salienti della politica degli ultimi decenni.



