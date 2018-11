"La promessa dell’alba" al cinema

Mercoledì 21 novembre 2018, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3

In anteprima a Sala Biografilm in versione originale

LA PROMESSA DELL’ALBA

Il nuovo film di Eric Barbier tratto dal bestseller di Romain Gary, con Charlotte Gainsbourg e Pierre Niney



Mercoledì 21 novembre al Cinema Odeon Sala Biografilm presenta l’anteprima in versione originale sottotitolata di LA PROMESSA DELL’ALBA.

L’adattamento cinematografico dell’opera di Romain Gary, LA PROMESSA DEL’ALBA, ci porta in un viaggio che attraversa la Storia. Dalla Polonia degli anni ’20, al Messico degli anni ’50, passando per il deserto africano, da Nizza a Parigi, e nella Londra dei bombardamenti, raccontando un’epopea spettacolare e intima che vede protagonisti inseparabili la volitiva e passionaria Nina (Charlotte Gainsbourg) e l’adorato figlio Romain (Pierre Niney). Insieme, madre e figlio, affronteranno mille peripezie per compiere il destino di Romain e garantirgli un ruolo di rilievo nella società francese e nel mondo.

LA PROMESSA DELL’ALBA sarà presentato in anteprima anche a Sala Biografilm Milano martedì 20 novembre e sarà poi distribuito nei cinema italiani nei primi mesi del 2019 da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.



LA PROMESSA DELL’ALBA di Eric Barbier

(Francia/2018/131’)

Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale… Romain Gary ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina (Charlotte Gainsbourg), sua madre. Sarà proprio il folle amore di questa madre possessiva ed eccentrica che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo, e a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di scena, passioni e misteri. Ma quell’amore materno senza freni sarà anche un fardello per tutta la sua vita. Dall’omonimo romanzo autobiografico di culto scritto da Romain Gary, un film appassionante e commovente.

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/fHHEZzJuKKA



