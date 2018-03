Anteprima a sala Biografilm: "Tonya"

Martedì 27 marzo a Bologna (cinema Odeon), torna Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di TONYA (I, Tonya), il nuovo film di Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua, Fright Night).



Intense le interpretazioni di Margot Robbie (The Wolf of Wall Street, Suicide Squad) e Allison Janney (in tv nella serie Mom), le quali hanno fatto incetta di candidature e premi, tra cui l’Oscar® e il Golden Globe® vinti per la miglior attrice non protagonista dalla Janney, nel difficile ruolo della madre anaffettiva Lavona Harding.



Il film racconta l’appassionante storia vera di Tonya Harding, pattinatrice americana diventata famosa per essere stata la seconda donna al mondo ad eseguire un triplo axel in una competizione ufficiale, ma soprattutto poi per essere diventata protagonista di un enorme scandalo sportivo.



TONYA (I, Tonya) sarà al cinema dal 29 marzo, distribuito da Lucky Red.



TONYA, di Craig Gillespie



(USA/2017/121’)



L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding (Margot Robbie).

Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale.



Il film, acclamato dal pubblico e dalla critica ai Festival in cui è stato presentato, è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli.



Uscita: 29 marzo (Lucky Red)



Materiali del film disponibili su: http://www.luckyred.it/movie/tonya/



Trailer ufficiale italiano: https://www.youtube.com/watch?v=R0t8wnD_O-I





IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DI SALA BIOGRAFILM

Martedì 3 aprile 2018: IL MISTERO DI DONALD C. di James Marsh



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: www.biografilm.it/tonya



codice: TO27PR