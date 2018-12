Sala Biografilm: "Il gioco delle coppie"

Mercoledì 19 dicembre 2018, ore 21.15

Bologna - Cinema Odeon - via Mascarella, 3



In anteprima a Sala Biografilm Bologna in versione originale

IL GIOCO DELLE COPPIE

Il nuovo film di Olivier Assayas che ha incantato il Festival di Venezia, con Guillaume Canet e Juliette Binoche



Mercoledì 19 dicembre alle ore 21.15 al Cinema Odeon si terrà l’anteprima in versione originale sottotitolata di IL GIOCO DELLE COPPIE (DOUBLES VIES), il nuovo film di Olivier Assayas (SILS MARIA, PERSONAL SHOPPER), una commedia romantica e travolgente che ha saputo conquistare la 75. Mostra del Cinema di Venezia, dove era in lizza per il Leone d’Oro.

Il mondo dell’editoria in piena rivoluzione digitale, tra social network, e-book e shop online, fa da sfondo a una rocambolesca vicenda di intrecci amorosi e tradimenti per raccontare con ironia e leggerezza la realtà che cambia e il modo in cui tentiamo di adattarci a questo cambiamento.

Nel cast, tra gli altri, Guillame Canet (NON DIRLO A NESSUNO, BLOOD TIES – LA LEGGE DEL SANGUE) nei panni di un editore di successo, una sempre straordinaria Juliette Binoche (IL PAZIENTE INGLESE, CHOCOLAT), che interpreta sua moglie, star televisiva, e Vincent Macaigne (C’EST LA VIE, DOM JUAN) nel ruolo di uno scrittore in crisi che si vede rifiutato il suo ultimo romanzo.

IL GIOCO DELLE COPPIE sarà al cinema dal 3 gennaio 2019 e in anteprima nelle migliori sale dal 27 dicembre 2018, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

IL GIOCO DELLE COPPIE di Olivier Assayas

(Francia, 2018, 108′)

Alain, editore di successo, e Leonard, suo autore storico, faticano a comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e social media. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard – l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una celebrità minore – Alain rifiuta di pubblicarlo. La moglie di Alain, Selena, non è d’accordo: è convinta che il libro sia un capolavoro. Ma il suo giudizio potrebbe essere di parte, dato che è l’amante di Leonard. Leonard intanto sta con Valerie, che sul libro dà ragione ad Alain, il quale nel frattempo cerca di riformare la sua casa editrice confrontandosi con una consulente esperta di e-book. Che è anche la sua amante.

Nella commedia che ha conquistato il festival di Venezia con il suo intreccio di relazioni troppo assurde per essere finte, Olivier Assayas racconta il mondo che cambia e il modo in cui riusciamo (o non riusciamo) a stargli dietro.

Uscita: 3 gennaio – in anteprima nelle migliori sale dal 27 dicembre (I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection)

Il trailer ufficiale italiano: https://www.youtube.com/watch?v=DiAS0NsvaUo



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: biografilm.it/coppie

codice: DV18PR



Ufficio stampa SALA BIO BOLOGNA: Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini

notizie@laboratoriodelleparole.net - Francesca Rossini 335 54 11 331 – Silvia Montanari 339 87 62 443