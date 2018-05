Salinger Night. Presentazione del graphic novel 'Il mio Salinger'

"Io sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra. È spaventoso. Perfino se vado all'edicola a comprare un giornale, e qualcuno mi domanda che cosa faccio, come niente dico che sto andando all'opera. È terribile."



Una serata dedicata interamente alla riscoperta di J D Salinger, uno dei più noti scrittori americani di sempre.



Partendo dal graphic novel di Valentina Grande e Eva Pixel Rossetti (BeccoGiallo Editore), ripercorreremo tutte le tappe della vita del romanziere, intervallando il racconto con letture e proiezioni.



martedì 5 giugno, ore 19:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: La Seconda Guerra Mondiale, un disturbo post traumatico da stress, la Germania, l’amore e un matrimonio di otto mesi: prima di diventare l’acclamato autore del romanzo Il giovane Holden, J.D. Salinger era Jerome, sergente americano in un’Europa piena di ferite aperte, innamorato di Sylvia Welter, giovane dottoressa tedesca dal passato oscuro, forse legato al Nazismo.



Dimenticata per decenni e mai nominata dallo stesso Salinger, Sylvia ci racconta il grande amore che la unì allo scrittore più famoso degli Stati Uniti d’America.