"Salotto del Jazz": per il 20° anno si fa buona musica in via Mascarella

Dal 12 giugno al 26 luglio - tutti i mercoledì, giovedì e venerdì - si potrà cenare sotto le stelle di Mascarella Alta, chiusa al traffico veicolare, ascoltando i concerti.



La formula del Salotto più longevo della città, giunto quest'anno alla sua ventesima edizione, è la stessa di sempre: si cena sotto le stelle di Mascarella Alta - chiusa al traffico veicolare dalle ore 20 - in compagnia di buona musica dal vivo, tutti i mercoledi, giovedi e venerdi dal 12 giugno al 26 luglio, per 20 serate inserite nel calendario degli eventi estivi del Comune di Bologna BE Bologna Estate. Ogni sera, alle 21,15 circa, sarà possibile ascoltare il meglio del jazz dal vivo e non solo: alla tradizionale formula della cena sotto le stelle mentre di assiste al concerti "di strada", si può vedere un film subito dopo il live. E quindi doppio spettacolo, musica live e su grande schermo: dal pomeriggio gli schermi del Cinema Odeon si illumineranno di musica e dei film della "COCKTAIL MOVIE COLLECTION" PROIEZIONI IN INFRADITO.



Al cinema Odeon, dall'11 giugno al 26 luglio, potrai goderti una tranquilla serata estiva in nostra compagnia e dei film della nostra rassegna "Cocktail movie collection - proiezioni in fradito". Anteprime, esclusive, serate evento, recuperi dal passato, film visti o mai visti sugli schermi di Circuito Cinema Bologna. Musica, danza, arte, sport, attualità vi aspettano in sala per due proiezioni giornaliere, alle 18.30/45 e alle 21. Gradito dress code in infradito!