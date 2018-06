Il Salotto del Jazz: 20 serate musicali in via Mascarella

Giovedì 14 giugno inaugura la 20ma edizione del Salotto del Jazz. La Manifestazione ancora una volta avrà luogo in Via Mascarella alta, chiusa al traffico veicolare nell’ultimo tratto prima dell’innesto con Via Belle Arti. Su questo ampio spazio, rubato al passaggio ed al parcheggio delle auto per qualche ora ogni sera di apertura, quattro locali, ancora una volta uniti in una proficua collaborazione, apparecchieranno la sede stradale con tavoli, sedie, elementi di arredo urbano ed un palco ben illuminato.

I locali sono: Cantina Bentivoglio, Bar Ristorante Moustache, Cinema Odeon e Bravo Caffè. Ai tre locali ormai storici del Salotto si è aggiunta lo scorso anno una new entry molto prestigiosa, il Cinema Odeon, che apre su Via Mascarella una veranda estiva dove serve, per i propri clienti, una nutrita serie di aperitivi e di stuzzichini, crostini, affettati e formaggi. Il cinema proietterà ogni sera di apertura del Salotto, con inizio alle 23:15 un film incentrato sul mondo della musica e dei suoi protagonisti più celebri, da Gilberto Gil a Yo- Yo Ma, passando per Nico dei Velvet Underground e tanti altri. Un’offerta che si è andata ad integrare perfettamente con quello che è da sempre il piatto forte del Salotto, cioè l’offerta di concerti jazz. Ogni sera con inizio attorno alle 21:15/21:30 sarà possibile infatti ascoltare sul nostro palco il meglio del jazz dal vivo e non solo. Una scelta ragionata che viene sia da precisi criteri di gusto stilistico sia dal fatto che nella nostra città sono ormai ben affermate altre realtà estive che propongono rassegne jazz tutte centrate sul Bebop.

Ecco quindi sul palco del Salotto, quest’anno scenografato e incorniciato attraverso tecniche di visual mapping digitale (progetto curato da The Hop) sfilare gruppi come i frizzanti e divertenti The Indians, i Lovesick Duo (che si presenteranno con una formazione in trio), band bolognese rivelazione di quest’ anno, che sono ormai contesi da tutti i maggiori festival italiani del genere, ecco sempre dalla Romagna i Supermarket, eclettici e simpaticissimi performer, ecco il batterista e percussionista Nick Turri che accompagna in un insolito duo il chitarrista blues “Little Paul” Venturi, una delle perle musicali del nostro territorio, tanto schivo agli onori ed alla fama tanto carico di poesia e di swing e tanti, tantissimi altri.

L’evento di punta di questa edizione sarà il 13 luglio e segnerà il ritorno di uno dei più vecchi amici del Salotto del Jazz, Mauro Ottolini con i suoi Licaones, formazione d’area friulana ricca di verve ed ironia.

Quest’anno il Salotto inaugura il 14 giugno e chiude il 27 luglio, per ben 20 serate di apertura. Come sempre è prevista l’apertura alle 20, inizio concerti alle 21:30 circa, chiusura alle 01,00.

Per info pubblico e prenotazioni: Bravo Caffe 051 266112; Cantina Bentivoglio 051 265416; Cinema Odeon 051 227916; Ristorante Moustache 051 235424

PROGRAMMA SALOTTO 2018

IL PROGRAMMA DEI CONCERTI:

14 Giugno

ENRICO FARNEDI CANTA LUCIO DALLA

Enrico Farnedi – voce, ukulele

Lorenzo Gasperoni - chit., cori

Mauro Gazzoniini - batt. perc.

15 Giugno

YA NICE

Chiara Iannice - voce

Giulia Facco – tastiere e synth

Filippo Cassanelli – c.basso

Federico Occhiuzzi - batt

20 Giugno

SERENA Z & THE HOP

Serenza Zaniboni -voce, elettronica, visual art

Claudio Vignali - p.forte, synth

Nicola Peruch - moog synth, elettronica

Matteo Monti - batt., elettronica

21 Giugno

PAUL VENTURI & NICK TURRI

Little Paul Venturi – voce, chit.

Nick Turri –batt. perc.

22 Giugno

TRIBUTE TO BENNY GOODMAN

guglielmo pagnozzi – clarinetto

jimmy villotti – chit.

mirko scarcia - c.basso

27 Giugno

GAJÉ GIPSY SWING

elena mirandola - violino

alessandro de lorenzi - chit.

francesco cervellati - c.basso

28 Giugno

PANAEMILIANA

Paolo Prosperini – chit.

Davide Angelica – chit.

Filippo Cassanelli – c.basso

Manuel Franco - percussioni

29 Giugno

FUNKIER THAN A MOSQUITO’S TWEETER

Lisa Manara - voce

Federico Squassabia - p.forte

Aldo Betto - chit.

Youssef Ait Bouazza - batt.

4 Luglio

LOVESICK DUO IN TRIO

Paolo Roberto Pianezza - chit.

Francesca Alinovi - c.basso

Gianluca Raisi - batt

5 Luglio

MARCELLO MOLINARI LATIN QUARTET

Massimo Bill Testa - p.forte

andrea ferrario - sax ten.

giannicola spezzigu - c.basso

Marcello Molinari – batt.

6 Luglio

CARLO MARRALE E QUARTETTO Z

Carlo Marrale - voce, chit.

Stefano Melloni - sax

Pasquale M.Morgante - p.forte

Giannicola Spezzigu - c.basso

Stefano Peretto - batt.

11 Luglio

THE INDIANS

Marco Pretolani –voce , ance

Luca Bonucci – p.forte

Fausto Negrelli –batt.

12 Luglio

SAVANA FUNK PLAYS BLUES

Aldo Betto - chit.

Blake Franchetto - c.basso

Youssef Ait Bouazza - batt.

13 Luglio

MAIN EVENT

LICAONES

Francesco Bearzatti - sax

Mauro Ottolini - trombone

Oscar Marchioni - orga

Paolo Mappa - batt.

18 Luglio

LOVESICK DUO IN TRIO

Paolo Roberto Pianezza - chit.

Francesca Alinovi - c.basso

Gianluca Raisi - batt

19 Luglio

MONNA LISA 5TET

Gaetano Riccobono - voce

Oscar Zenari - p.forte

Jimmy Villotti - chit.

Francesco Angiuli - c.basso

Massimo Chiarella - batt.

20 Luglio

MARTIRANI GIPSY SWING

Giampiero Martirani - chit.

Alessandro Volta - chit.

Max Turone - c.basso

25 Luglio

SPORTELLI’S AFFAIR

Federico Sportelli - sax ten.

Valerio Chetta - org. hammond

Marco Giolli - batt.

26 Luglio

MISS PINEDA QUARTET

Monia Pineda - voce

Pino De Fazio - p.forte

Maurizio Piancastelli - tromba

Giulio Martinelli - batt.

27 Luglio

SUPERMARKET

Alfredo Nuti Dal Portone - Chit., clarinetto

Marcello Gianduia Detti - Trombone, bombardino e conchiglie

Nahuel Schiumarini - Basso

Carlo Vallicelli - Batt., percussioni



Allegati