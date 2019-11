"Salt'in circo": circo e teatro comico

Salt’In Circo, rassegna di circo e teatro comico che apre le porte ad artisti consumati e a talenti emergenti per sperimentare numeri inediti sul palco dello Spazio Eco. Venerdì 29 novembre, va in scena il primo spettacolo della stagione 2019/2020 e come tutte le prime volte, c’è il desiderio di rendere l’esperienza il più meravigliosa possibile.



Si potrebbero incrociare le storie di personaggi che abitano in case a forma di cubo, camminando sulle mani e comunicando con i piedi. Incontrare egoici e strampalati clown con le loro geniali soluzioni contro i disagi della vita quotidiana. Rimanere incantati da affascinanti quanto comici mentalisti e da ragazze che affrontano la realtà danzando su un filo teso.



Un cabaret multidisciplinare per dare il benvenuto al caloroso pubblico che da oltre 8 edizioni segue e incoraggia la rassegna con entusiasmo e partecipazione. Un’occasione, inoltre, per festeggiare il compleanno dell’associazione Esecreandro che compie 5 anni e da sempre collabora con Arterego in un felice assioma di musica, arte visiva, circo e non solo!



Come tutti gli appuntamenti della rassegna annuale, non è necessaria la prenotazione. L’evento è a offerta libera e consapevole. Il “cappello” andrà a finanziare lo spettacolo e le attività dell’associazione culturale Arterego, per promuovere il circo in tutte le sue forme.



COS'E' ARTEREGO

Associazione culturale nata nel 2005, con una esperienza nell'ambito della formazione più che decennale, Arterego si impegna nella promozione del circo e delle arti di strada organizzando corsi, rassegne e festival su tutta la provincia di Bologna. Il suo team è composto da appassionati e professionisti che scelgono di condividere amorevolmente col prossimo la propria esperienza di formatori e artisti.