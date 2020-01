Salt'in circo: una comica e romantica inettitudine!

Come ogni ultimo venerdì del mese, riapre il sipario di Salt’In Circo con il primo cabaret del 2020!



Una miriade di fantasiosi personaggi hanno trovato un autore e nell’intima sala dello Spazio Eco hanno potuto così sussurrare tutti i loro segreti, alla ricerca di un pubblico con cui condividere generosamente la loro comica e romantica inettitudine.



Invitiamo quindi gli spettatori del 24 gennaio a partecipare con empatia e sensibilità al conciliabolo psico-emotivo di questi squilibrati personaggi e di dare il benvenuto a Felice l’Infelice, Gianni Calzino, alle torri umane di gemelli diversi, alle galline che covano clavette, alle verticaliste col sorriso più grande del mondo intero.



Siate pronti a pianti e risate… consapevoli che una cosa potrebbe non escludere l'altra.



Come tutti gli eventi della rassegna non è necessaria la prenotazione.

Lo spettacolo è a offerta libera e consapevole, calibrata sulle emozioni che i nostri matti artisti riusciranno a evocare in ogni spettatore.

Il “cappello” andrà a finanziare lo spettacolo e le attività dell’associazione culturale Arterego, per promuovere il circo in tutte le sue forme. Ogni spettatore, infatti, contribuisce alla nascita di nuove storie e alla loro prosecuzione.