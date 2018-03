Casalecchio: 'Salt'in circo bacaret'

Per la puntata di Salt’In Circo di aprile, Arterego è lieta di presentarvi Bacaret, varietà d’arte dislessica, in un caleidoscopio di acrobati, giocolieri, clown, equilibristi… da far girare la testa!



Cosa fa una donna che cammina sulle mani quando piove? Quali segreti può nascondere una semplice trottola rotante? Cosa può fare un tecnico dispettoso?

Tutte queste domande avranno un disvelamento solo venerdì sera: le risposte saranno un segreto da condividere col gusto di un bel ricordo appena vissuto.



Come ogni spettacolo di Salt’In Circo l’entrata libera e l’uscita è liberamente a cappello*.



*Salt’In Circo è una rassegna autoprodotta e autofinanziata da Arterego, associazione culturale che organizza laboratori di formazione, festival e spettacoli: l’offerta libera lasciata a fine spettacolo aiuta a finanziare tutta la macchina associativa, che continua a promuovere l’arte circense giorno dopo giorno.

Ergo: siate spettatori consapevoli, un pubblico che ama e valorizza l’arte e chi la produce.