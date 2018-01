Salt'in circo, Carnival cabaret show

Per la festa dell’antica dissolutezza e dello scherzo, il cui unico ordine è sovvertire gli ordini, Arterego vi invita a partecipare allo spettacolo più matto della storia della profanità: il Carnival Cabaret Show!



Se il Carnevale rappresenta il giorno in cui ognuno può essere quello che non è gli artisti di Arterego accettano la sfida: verrà rappresentato tutto ciò che non si può rappresentare, si vestiranno i panni del disordine, si sovvertiranno le gerarchie prestabilite.



Lunghe passeggiate sulle bottiglie, bande di musicisti in equilibrio precario, pantomime ruggenti, vertiginosi illusionismi, matte acrobazie.

Millemila discipline circensi.

Due presentatori gustosamente inappropriati.



Il mondo sarà sottosopra come solo il circo può fare.



Siete invitati a entrare per una sera in questa realtà fuori dall’ordinario e a partecipare attivamente al capovolgimento del mondo: benvenuti i costumi più bizzarri che potete creare e indossare per l’evento, benvenuto chi vuole rimanere dopo il cabaret per festeggiare con Arterego il carnevale!