Doppio Salt'in Circo a Casalecchio: "Edipo no!" e "Non Sono"

Prima dell'attesissimo festival Equilibri, doppio appuntamento di Salt'In circo per Porto d'Arti Days a Spazio Eco! Un'iniziativa creata dall'associazione Esecreando in collaborazione con Arterego con un programma fitto fitto di musica, letture, performance artistiche e tanto altro!



Quali sono gli spettacoli? Eccoli qua:

#Venerdì11Aprile, 21:30 – Non sono

della compagnia MindTheGap



Una narrazione sottile e nascosta in cui i caratteri e gli oggetti partono da una affermazione mancata, ovvero non da"cosa sono” ma da quello che “non sono”. I due artisti, l’italiana Francesca Mari e Christopher Patfield – attori di circo professionisti del circuito internazionale – seguiranno con semplicità una linea guida: rendere possibile ciò che non lo è, trasformando oggetti con parole, evocando caratteri e trame con tecnica raffinata e leggerezza interpretativa.



#Sabato12Aprile, 17:30 – L'Edipo No!

della compagnia Alcambò



L'Edipo no! è un piccolo viaggio alla ricerca dell'origine della creatività e dell'immaginazione. Uno spettacolo leggero e divertente, a tratti comico a tratti poetico, la cui trama si costruisce con e grazie al pubblico, chiamato a partecipare dagli interpreti Vittorio Palumbo e Milca Colombo, attori della compagnia di improvvisazione teatrale e arti circensi Alcambò.



Spettacoli di circo-teatro a offerta libera e consapevole .

Non è necessaria la prenotazione... ma è necessario esserci!



Per maggiori info: www.arterego.org

Porto d'Arti Days programma: https://www.facebook.com/events/1314610398640788/