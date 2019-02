Per questo special day, per dimostrare che San Valentino è tutti i giorni ma che alcuni giorni lo è più di altri, gli artisti dell’associazione culturale Arterego hanno fatto l’impossibile!



Con l’unico scopo di consultare il più grande e luminoso esperto sull’amore di tutta la storia teogonica – alias Cupido il dio-putto dalle frecce magiche – i nostri eroici artisti hanno scalato il monte Olimpo, superato mille insidie, spillando sudore dalla fronte e trasudando calli dalle mani, riuscendo infine a raggiungere il loro anelato obiettivo… per poi scoprire che non ce la possono davvero fare! E’ così che nasce il nuovo appuntamento di Salt’In Circo: My Funny Valentine, un cabaret realizzato con Amore sull’amore. Ovviamente quello sfigato, impacciato, sconveniente e imbarazzante (ovvero, l’unico possibile).



L’amore da tutti giorni, l’amore in pigiama, l’amore più scontato e più banale, l’amore ridicolo che si nasconde sotto al tappeto, l’amore cinico. Tutti questi amori saranno raccontati, in una sola sera, col cuore di un clown e l’aiuto degli inseparabili strumenti circensi, uniche armi dei nostri improbabili eroi.





Evento a offerta libera



ARTEREGO

Associazione culturale nata nel 2005, Arterego si impegna nella promozione del circo e delle arti di strada organizzando corsi, laboratori, stage intensivi, rassegne e festival su tutta la provincia di Bologna. Il suo team è composto da appassionati e professionisti che scelgono di condividere la propria esperienza di formatori e artisti attraverso spettacoli e attività.