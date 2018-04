Salt'in circo - wonder show

La rassegna di circo e teatro comico firmata da Arterego continua a saltare da un comune all’altro: questa volta sarà Pianoro a ospitare il cabaret WonderShow!



All’insegna della meraviglia, in questo Salt’In Circo, tutto è quello che non sembra e sembra quel che non è: gli attori son robot, i robot sono giocolieri, i giornali diventano ombrelli, le trottole litigano con i palloncini e gli uomini camminano in aria.



Anticipando il 25 aprile, sarà una festa della liberazione all’insegna del circo contemporaneo e della comicità, in un mondo sottosopra in cui la libertà conquistata permette di sorridere come i clown, di divertirsi nel presente onorando la forza del passato: onorando una libertà che è come l’equilibrio di un funambolo… da mantenere passo dopo passo.



Come tutti gli spettacoli della rassegna, l’entrata è libera è l’uscita è a cappello.

Non è necessaria prenotazione.

