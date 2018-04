Psicologia: ciclo di incontri gratuiti su emozioni e pensieri

Il centro di Psicologia e Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale SalutePsy, organizza a Bologna, in Piazza dei Martiri5/2, un ciclo di incontri gratuiti su emozioni e pensieri. Gli incontri si terranno ogni Venerdì del mese di Aprile, dalle 19.30 alle 21.00. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati!



La prima data: Venerdì 6 Aprile, sarà dedicata alle emozioni. Come riconoscere le nostre emozioni primarie, in che modo si differenziano da quelle secondarie, come regolare l’intensità delle emozioni per poter stare meglio e comprendere che impatto hanno i nostri pensieri sulle emozioni che viviamo.

La stessa tematica sarà affrontata nella data del 13 Aprile, un incontro riservato ad una fascia di età dai 16 ai 20 anni. Il passaggio verso l’età adulta è, infatti, spesso caratterizzato da una difficoltà a gestire e comprendere le proprie emozioni.



Il terzo venerdì del mese,Venerdì 20 Aprile, sarà dedicato al rimuginio. Esploreremo cosa succede quando i nostri pensieri sono ripetitivi, negativi e orientati al futuro. Quanto controllo possiamo avere del rimuginio? Cosa possiamo fare per essere meno preoccupati?



Infine, l’ultima data del ciclo di incontri, Venerdì 27 Aprile, avrà come protagonista una delle emozioni più conosciute: l’ansia. Come gestire l’ansia, perché proviamo ansia, a cosa serve? E quando l’ansia diventa panico, cosa faccio?

