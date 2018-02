Salvario live con "Duemilacanzonette Tour"

Dopo aver vinto il CapiTalent2017 e il Premio Pierangelo Bertoli nello stesso anno, Salvario, nome d'arte di Salvatore Piccione, torna ad esibirsi in live con i brani del suo album di esordio Duemilacanzonette.

L'appuntamento è a Bologna, giovedì 22 febbraio alle 22, al Cortile Cafè (Via Nazario Sauro 24A – ingresso gratuito).



“Duemilacanzonette”, uscito il 12 aprile scorso, contiene 9 brani inediti, scritti e arrangiati dall’artista insieme a un gruppo di musicisti torinesi che sono poi diventati la sua band, e conta un featuring con i Nadàr Solo, gruppo col quale ha scritto e prodotto il suo primo EP omonimo “Salvario”, pubblicato nel 2015.

La produzione artistica è a cura di Ale Bavo, produttore e musicista torinese, già al lavoro con Virginiana Miller, Levante, Linea77, Subsonica.



Duemicanzonette è un disco diretto, un disco rock, bagnato da atmosfere acustiche, che porta con sé lo stretto legame con la città di Torino e dei suoi musicisti, tra cui gli stessi Nadàr Solo, città da cui Salvario è ripartito dopo la lunga esperienza musicale in Puglia, sua terra d'origine.

Gallery