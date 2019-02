Samedi détente

Samedì Détente è il titolo di un popolare programma radiofonico che Dorothée Munyaneza ascoltava in Rwanda da bambina, prima che il genocidio la costringesse, all’età di 12 anni, a scappare dalla sua casa di Kigali con il padre e la sorellina. I fantasmi che la abitano da allora rivendicano il diritto di manifestarsi. Ma com’è possibile raccontare lo sterminio di 800.000 persone compiuto in soli 100 giorni?

Come il dolore della bambina di fronte alla cieca violenza può dialogare con lo sguardo della donna che ricorda da un porto sicuro? Quali parole sanno farsi carico della condizione di essere stati testimoni oculari? In un lavoro poetico e lieve, capace di mescolare ricerca acustica, narrazione e presenza corporea, Munyaneza attraversa una storia, la sua, che non può contenere se non a costo di prenderla di mira, inseguendo i tracciati della propria memoria localizzati nello spazio e nel tempo.