San Lazzaro di Savena "capitale" dei contastorie

Finale di stagione per il Concorso letterario nazionale “Racconti a tavola” promosso da Historica edizioni con il patrocinio di Unaga (Unione nazionale associazioni giornalisti agro-alimentari). Sabato 15 dicembre a partire dalle ore 17 nella Mediateca di San Lazzaro (con il patrocinio del Comune) è in programma il grande evento di premiazione che sarà condotto dal giornalista e scrittore bolognese Stefano Andrini (sono attese almeno 200 persone). La seconda edizione del Concorso è stata caratterizzata da grandi numeri: 400 racconti inviati, 200 autori selezionati, un’ antologia in 4 volumi che è stata presentata in anteprima nazionale a Roma in occasione della fiera Più libri, più liberi. Questa importante iniziativa culturale si è riconfermata come una grande occasione per gli autori, esordienti e non, che si sono cimentati con testi di tutti i generi letterari con riferimenti al cibo, al mangiare e alla tavola. Dando voce alla propria fantasia e alle tradizioni del territorio. Nell’antologia compaiono anche, fuori concorso, testi inediti dei comici Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi. Insieme a un racconto del noto neonatologo Carlo Bellieni dal titolo “La famiglia Simpson si riunisce a tavola”.

