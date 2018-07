San Lazzaro: laboratorio, scuola di danza e teatro

Il "Laboratorio" nasce nel 1994 sotto la direzione artistica di Claudia Rota, come un luogo di sperimentazione di arti,esperienze ed espressività corporee. Sempre in movimento, come un fiume che scorre, torna a stupirci con una grande festa di inaugurazione della sua nuova sede a San Lazzaro di Savena, in via Speranza, 25.

A partire dalle ore 18:00 si potranno visitare le meravigliose sale danza e la sala teatro, tutte studiate per il benessere del corpo e pavimento flottante (l'unico vero pavimento da danza che asseconda armoniosamente i movimenti e non procura traumi).

Per il pubblico: buffet di benvenuto ed esibizioni di danza, teatro e musica. Un ottimo modo per festeggiare un nuovo inizio con i vecchi amici, i curiosi, e quanti vorranno entrare a far parte di questa grande famiglia, fatta di professionisti, artisti, poeti e amici...una famiglia fatta "di cuore".

Save the date: 10 Luglio 2018 a partire dalle ore 18:00, ingresso rigorosamente Libero. Vi aspettiamo numerosi.

Per info: 3930518084; info.nuovolaboratorio.com