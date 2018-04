San Lazzaro: Mercatino di artigianato creativo

Rieccoci con il consueto appuntamento mensile,in Piazza Trebbi (ex piazzetta della Repubblica, adiacenze Conad, ang. via Jussi) di esposizione e vendita di manufatti di artigianato creativo: bigiotteria, abbigliamento donna e accessori come borse, portafogli, ecc, oggettistica in maiolica dipinta a mano secondo tradizione faentina, creazioni in stoffa allegre e colorate per la casa e per i bimbi, oggettistica con legno e materiale di recupero, realizzazione di quadri e oggetti con sassi di fiume, candele decorate,ceste, lampadari ed altri oggetti realizzati con carta riciclata, decorazioni in miniatura, oggettistica raffigurante Bologna, vasi in terracotta ..... e tantissimi altri oggetti unici ed irripetibili, poiché realizzati a mano.

Dalle 9 alle 19 circa.



La nostra pagina fb: I sabati creativi.



TUTTE LE NOSTRE PROSSIME DATE:



14 aprile

12 maggio

22 settembre

13 ottobre

27 ottobre

10 novembre

24 novembre

1-8-15-22-23-24-29 dicembre