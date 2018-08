Stelle cadenti al Battiferro: comici e desideri

Venerdì 10 agosto "Stelle cadenti (io metto dentro la macchina!)" alle ore 21:00 al Sostegno del Battiferro per la speciale notte di San Lorenzo.



​Un modo speciale per trascorrere la notte di San Lorenzo: spettacolo Stelle cadenti (io metto dentro la macchina!) con il professor Leporello e l'assistente Faldoni.

La notte di San Lorenzo è una notte magica! Da sempre.

A tutti è capitato, almeno una volta, di guardare il cielo e di cercare di vedere la scia luminosa di una stella cadente per esprimere un desiderio...

D'altronde, da sempre, tutto è legato alle luna ed alle stelle: tradizione, fantasia, orientamento, superstizione, calcolo, navigazione, orizzonte, futuro.

Il professor Rambaldo Leporello (Eugenio Maria Bortolini) e il suo fedele assistente Faldoni (Gabriele Baldoni), ci porteranno, a loro modo, proprio lassù, tra gli astri luminosi

Da una parte, la precisione tecnica del Professore e la sua pedanteria accademica, dall'altra, le continue folkloristiche incursioni di Faldoni: una miscela comica esplosiva che, tra risate e sghignazzate, rivelerà un enorme bagaglio di curiosità, notizie incredibili ed affascinanti, verità sul cielo e le sue luci.

Una serata imperdibile, non solo per gli inguaribili romantici, ma per tutti coloro che vorranno guardare il cielo con occhi diversi, guidati dall'irresistibile coppia comica, continuamente in bilico tra scienza e romanticismo, verità e menzogna, tra il serio ed il faceto (e non manca, ovviamente l'oroscopo e la lettura dei tarocchi…)

Ingresso al Battiferro libero con prima consumazione richiesta (€ 5,00)