Il "Festone" di San Matteo della Decima: eventi culturali, mostre, spettacoli e sport

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a San Matteo della Decima, frazione di Persiceto, si terrà il "Festone", fiera che tradizionalmente anima il paese durante il secondo weekend di ottobre con vari eventi culturali, mostre, spettacoli e tanto sport.

A San Matteo della Decima arriva il Festone

Locandina del Festone di Decima 2019

Il tradizionale "Festone" di San Matteo della Decima si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, e giunge quest'anno alla sua 41ª edizione. La manifestazione nasce come festa del ringraziamento a conclusione del tempo del raccolto per i favori ricevuti durante l’anno. Tantissimi gli appuntamenti in programma, promossi da Comune di Persiceto, Associazione turistica Pro loco e L’Accento Promotion srl in collaborazione con tante associazioni locali: spettacoli, mostre, sport messe cantate, processioni, luminarie, pesca, giostre, e tantissime specialità locali e gastronomia ma anche culturali, religiosi e sportivi.

Venerdì 11 ottobre alle ore 20.45 in piazza Mezzacasa si terrà l'inaugurazione con taglio del nastro e interventi degli amministratori comunali; seguirà l'apertura delle aree commerciali, degli spazi a cura dell’associazionismo e dell'area street food. Alle ore 21 presso il palco centrale andrà in scena “Francesco - Il musical”, a cura dell’associazione Recicantabuum.

Sabato 8 ottobre alle ore 18 in piazza 5 aprile si terrà una dimostrazione e lezione gratuita di scherma con spada laser a cura dell’associazione Ludosport Aemilia; sempre in piazza 5 aprile, alle ore 21 prenderanno il via i giochi di una volta con tiro alla fune, lancio dell'uovo, corsa con i sacchi, pietra traballante, equilibrio sulla trave; alle ore 21.30 presso il palco centrale si esibirà Luca Guaraldi in un concerto di piano e voce.

Domenica 13 ottobre la Sala espositiva Marefosca (via Cento) ospiterà "Un libro per amico", esposizione di libri usati che i visitatori potranno ritirare gratuitamente (ore 9.30-12.30 e 14.30-19); dalle ore 15 in piazza 5 aprile dimostrazione gratuita di scherma con spada laser a cura di Ludosport Aemilia; alle ore 16 in Parco Sacenti verrà presentata "La strèda dal fôl dla Cisanôva - Il percorso delle favole", il percorso ciclopedonale a tema sulle favole della tradizione locale, nell’ambito del progetto di valorizzazione del dialetto, promosso dal Comune di Persiceto con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna; in contemporanea, in piazza Mezzacasa, intrattenimento musicale a cura del Gruppo Bandistico Persicetano e, in via Cento 161, sfilata di acconciature a colori a cura di Creation Parrucchieri; alle ore 17.30 in piazza 5 aprile si svolgerà la presentazione delle squadre Decima Volley e Libertas Flipper Basket Decima, quest'ultima vincitrice del torneo Uisp "The others"; alle ore 21 sul palco centrale l'associazione Street Dance School si esibirà in uno spettacolo di danza. La giornata di domenica si concluderà alle ore 22.45 circa con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

E inoltre, durante il Festone, sarà aperto al pubblico il circuito protetto per mountain bike "Giulio Pagnoni", a cura dell'Associazione Ciclistica G. Bonzagni (ore 16-19); presso il Centro civico di Decima sarà possibile visitare la mostra "Un futuro per Villa Fontana" a cura dell'associazione Decima per Villa Fontana con fotografie di Urbexery Art; in piazza 5 aprile sarà possibile visitare l'esposizione di vespe storiche e mostra fotografica della storia del Vespa Club San Giovanni in Persiceto; sabato e domenica in piazza Mezzacasa sarà allestito un mercatino di libri usati ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Altro punto di forza della manifestazione è l'enogastronomia: oltre a vari stand di street food, in piazza Fratelli Cervi e piazza 5 aprile saranno presenti gli stand gastronomici di La cumpagnì dal Clinto e Cotti e serviti in cui poter degustare tante specialità tipiche.

Tanti i momenti di musica dal vivo: venerdì dalle 18.30 presso Superbar si esibiranno i Tropical Swinger mentre dalle 20.45, presso lo stand di Oca Caffè in piazza 5 aprile, gli Smokey; sabato alle 18.30 presso Superbar seguiranno i The Prankster e in piazza 5 Aprile Mak Dj; domenica alle 11.30 presso Superbar si esibiranno infine gli Anthem Duo. e alle 18 in piazza 5 Aprile il Trio Manbassa.

Da segnalare anche le attività proposte dalla Biblioteca "R. Pettazzoni", presso il Centro Civico in via Cento 158/a: venerdì 11 ottobre alle ore 18 la presentazione del libro "Soli mei" di Raffaella Amadori alla presenza dell’autrice, di Lorena Beghelli, Elena Marotta e Simona Zavaglia; sabato 12 ottobre seguirà il primo incontro del corso "Ticudâi la zirudéla: modi e trucchi per far bella la nostrana zirudella", a cura di Ezio Scagliarini dell'associazione I ténp d na vôlta e al sô dialětt.

Durante il Festone si terrà poi un ricco programma di celebrazioni religiose: sabato 12 ottobre alle ore 10.30, Santa Messa per gli anziani; ore 18.30, Santa Messa della vigilia; domenica 13 ottobre, Sante Messe alle ore 8.30, 10 (presieduta da S.E.Mons. Ernesto Vecchi in occasione del 75° della morte del Canonico Francesco Mezzacasa, Arciprete dal 1915 al 1944) e 11.30; ore 18, Rosario; ore 18.30, Vespro e processione. La Parrocchia di Decima proporrà inoltre durante i tre giorni pesca di beneficenza e mercatino dell'antico e dell'usato: venerdì e sabato ore 20.30-23.30, domenica ore 8.30-13 e 15-19.