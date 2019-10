Solennità di San Petronio: messa, processione e tortellino dell'accoglienza

Per la Solennità di S.Petronio Patrono della Città e della Diocesi alle ore 17.00 nella Basilica di S. Petronio sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Matteo Zuppi. Al termine della Solenne Celebrazione, Processione in Piazza Maggiore e Benedizione con le reliquie del santo Patrono dal sagrato della Basilica.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ore 12.45 Benedizione alla Città – Piazza di Porta Ravegnana

ore 17.00 Santa Messa in Basilica presieduta da S. E. Mons. Matteo Zuppi

segue processione

ore 20.45 Festa in Piazza Maggiore con: Giorgio Comaschi, Ron, Silvia Mezzanotte con testimonianze di famiglie e realtà accoglienti

ore 23.00 Magnifici Fuochi d’Artificio dal Palazzo Comunale

Per tutto il giorno in Piazza Maggiore produzione e degustazione del tortellino dell’accoglienza con laboratori per ragazzi.