San Valentino con yoga e gong per aprire il cuore

Un modo speciale per festeggiare San Valentino, regalandoci uno spazio di serenità e armonia, da soli o in coppia. Nella sala yoga della nuova palestra Pala3005, in via del Mobiliere 5, zona Roveri, Bologna.

Per celebrare anche a lezione di yoga il giorno degli innamorati, esploreremo l'area del petto, il cuore, i polmoni, legati all'amore e alla comunicazione.

Un lezione a tema con:

● tecnica di pulizia dei polmoni (Kapalabhati) ed equilibrio della respirazione (Anuloma Viloma)

● posizioni e movimenti per l’apertura e l’espansione del petto e del cuore

● suoni rilassanti del gong Mercurio, che ci aiuta ad aprirci nella comunicazione, e della sruti box, uno speciale strumento indiano.

Lezione aperta a tutti i livelli, tutte le età, tutti generi.



A cura di Valentina (Rama Priya), istruttrice certificata Yoga Sivananda.



Prima lezione di prova gratuita oppure lezione normale per gli iscritti.



Per info e prenotazioni: 333 4760285 (Valentina); pagina Facebook Satya Gong; sito web (in costruzione) www.satyagong.org

Gallery