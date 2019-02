San Valentino da Fico fra contest e degustazioni

FICO celebra l’amore

Gli appuntamenti del 14 febbraio:

San Valentino ha inizio con il contest “100 calici per 100 coppie”, che permette di testare la conoscenza enologica tra fidanzati. Ogni coppia avrà a disposizione un calice di vino e in tre round dovrà prima riconoscere la regione, poi il nome e infine un ingrediente misterioso. Tra un tempo e l’altro due ballerini si esibiranno nel ballo più passionale in assoluto: il tango. Chi indovina potrà vincere una cena gratis in uno dei ristoranti di FICO.

Per chi invece ama spingersi un po’ oltre, c’è “San Valentino afrodisiaco con ostriche e vino”: una degustazione per due persone di ostriche e vini bianchi italiani, guidata dai sommelier di AIS (Associazione Italiana Sommelier), nella location esclusiva della Giostra del Fuoco. I partner potranno giocare descrivendosi a vicenda il vino che stanno sorseggiando, e cercando di indovinare il contenuto del calice dell’altro. In degustazione:

• “Tocai Plus” Venezia Giulia Bianco IGT Bastianich 2013

• “Sterpi” Derthona Doc Vigneti Massa 2015

• “Renosu” Bianco "AAA" Tenute Dettori

• “Marìn” Langhe DOC Fontanafredda 2015

• Ostrica di Sardegna Special Shardana affinata nello stagno di Tortolì, uno specchio acqueo di circa 280 ettari situato in un contesto di altissimo livello, le spiagge di Tortolì, premiate con 6 bandiere.

Con “San Valentino dolcissimo tutto al cioccolato” i partecipanti saranno introdotti al segreto mondo del cacao da un esperto del laboratorio Venchi, poi uno dei due verrà bendato, mentre l'altro preparerà un percorso di degustazione di cioccolatini in base ai gusti del proprio compagno che sarà messo alla prova assaggiandoli e riconoscendoli.

Infine, perché non celebrare San Valentino, o continuare a festeggiarlo, qualche giorno dopo la data ufficiale con un appuntamento davvero originale? Il 17 febbraio FICO presenta il Fic-Nic, il primo pic-nic invernale per un anticipo di primavera sul grande prato verde all'interno del parco, lungo tutta la pista ciclabile. Un appuntamento imperdibile per chi ama mangiare sul prato anche d’inverno. Gli ingredienti sono semplici ma vincenti: un cestino di vimini da riempire con le delizie dei produttori di FICO, tovaglia a quadrettoni e cuscini per il massimo comfort, musica per creare l'atmosfera giusta.