Happy San Valentine al sapore di Mortadella

Per la serata più romantica dell’anno, mercoledì 14 febbraio, il Consorzio Mortadella Bologna propone dalle ore 18.30 un aperitivo in rosa dove tutto sarà a tema: Happy San Valentine, cocktail, calici di vino, birre artigianali in abbinamento a sfiziose realizzazioni a base di mortadella e una ricetta di Sonia Peronaci.

La serata sarà inoltre animata dal concerto "Da Marilyn a Sophia: Omaggio alle Dive del Cinema" di Nicoletta Fabbri, un tributo alle grandi donne e dive del cinema italiano e internazionale: da Marilyn Monroe a Audrey Hepburn e Ingrid Bergman, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren, da Anna Magnani a Giulietta Masina con le musiche e le sequenze più famose della storia del cinema. Una parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione ANT.