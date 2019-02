Associazione Culturale Le Nuvole

Patrocinio Città di Sasso Marconi

Teatro Comunale Sasso Marconi

Piazza dei Martiri ,5

La compagnia Teatrale “I Delirici” presenta:

“SANGUE E SANGIOVESE”

(con tanti saluti al Risorgimento!)

“La metà dell’ottocento. La Romagna è una terra povera, dove la vita bisogna provare a trattenerla con i denti. Poco lavoro e poco da mangiare in tavola. Le campagne son piene di nascondigli per ribelli e banditi e negli angoli bui delle strade di città si può incontrare facilmente la lama di un pugnale. In terra di Romagna alla metà dell’ottocento il clima di violenza è innegabile: rapine, aggressioni, omicidi riempiono le cronache quotidiane. La terra dei Mangiapreti si ribella, vuole un Risorgimento che la liberi dalla miseria. E allora, all’interno di questo clima così fragile, teso, esplosivo, cosa volete che sia l’omicidio di un uomo semplice, amministratore di una tenuta agricola? Un uomo perbene. Non un eroe, un timorato di Dio.Non fa notizia, pochi giornali ne parlano, e visto il voluto disinteresse della polizia, questo delitto poteva rimanere impunito per sempre. Così non è stato.Ci son voluti 150 anni, ma così non è stato.

Il tema dello spettacolo è questo.Il racconto di un omicidio, omicidio tra i più famosi perché fu il primo dei poi tantissimi misteri d’Italia. Il fatto è noto: Ruggero Pascoli, che torna col calesse da Cesena nel tardo pomeriggio del 10 Agosto 1867, viene eliminato a fucilate.. e l’occasione di indagare su questo omicidio ci permetterà anche di narrare la storia di una terra, di un popolo, di un Risorgimento che per tanti versi è stato un Risorgimento tradito.

E’ questa, la Storia che vi racconteremo stasera.”

Personaggi ed interpreti del teatro-canzone:

PAROLE:

Avrelio Vaccari, scariolante…..Andrea Vaccari

Spartaco, l’Oste……………………..Luigi Toledo

Ordigno Guerra, anarchico…..Franky Tugnoli

Gino Vendemini, avvocato……Pietro Gueltrini

Andrea Costa, socialista………..Roberto Pasquali

Basta,il viandante………………….Danilo Malferrari

Le donne che leggno…………… Barbara Baldini Laura Minelli



MUSICHE :

E sonador, Pianista………………..Paolo Zamboni

Percussionante……………………….Maurizio Ventura

Voce solista…………………………….Cristina Bonazzi

E bass………………………………………Andrea Tusa

E la chitara……………………………..Andrea Vaccari

Organetto………………………………..Barbara Baldini