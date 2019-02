Sanrem Azz! - Drag queen cabaret show dedicato al Festival

Puntuale come sempre ritorna

SANREM AZZ!

La parodia del Festival di Sanremo più divertente che ci sia!

Le cantanti ed i look più belli, le canzoni più assurde, le perfomance più irriverenti, i duetti più improbabili, cose mai viste.....



Con Simona Sventura, Luciana Colpizzetto, Matteo Divine Miglio, Kaya Mignonne, Drag Rovina e gli allievi della Drag Queen Academy 2018/19.



Dirige l'orchestra Gabry B

Foto by Luca Luca Inf Lentini Photographer



Info & prenotazioni Cell. 338 1459580

A BOLOGNA presso:

Sala Candilejas

Via G. Bentini 20



* IMPORTANTE *

I posti cena sono SOLD OUT.

E’ possibile, comunque, riservare il posto a sedere con drink incluso a soli €10.



Ingresso e posto riservato compreso Drink €10,00 - Cena completa con tavolo riservato €20,00.

