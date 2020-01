"Sanremo Zeitgeist": in vetrina per un mese gli scatti di Guido Calamosca

Piccola Galleria presenta "Sanremo Zeitgeist": fotografie di Guido Calamosca e cura di Giorgia Olivieri. L'esposizione inaugura alle 20 del 20 gennaio e sarà aperta fino al 20 febbraio alla Piccola Galleria.

C’è una settimana all’anno dove l’Italia si ferma a Sanremo. Il Teatro Ariston diventa l’ombelico di un mondo caotico e affascinante in cui la musica fa da contrappunto all’agenda politica, all’attualità e al costume. Ogni strada diventa una passerella per anonime ricerche di celebrità. Tutti hanno qualcosa da vendere e c’è sempre un microfono pronto ad accogliere un messaggio che spesso non esiste. Nella città dei fiori e dei lustrini si vedono le vestigia di una dolce vita ancora genuina. I cantanti si trincerano in secchi no comment e si nascondono dietro vistosi occhiali da sole, protetti da schiere di agenti e addetti stampa. No, quello che vedete in televisione non è solo il Festival della canzone italiana ma la manifestazione più sincera e prorompente dello zeitgeist. Provate a negarlo. Nel momento in cui lo fate, tra l’altro, lo state affermando. È questo l’incantesimo di Sanremo.



Piccola Galleria è un'iniziativa del Caffè Rubik e di Amaroteca. Si tratta di una vetrina, intesa nel senso letterale del termine, affacciata su una delle vie più frequentate della città universitaria. Uno spazio che misura poco più di 2mq in cui ospitare opere, idee, lavori di artisti e professionisti che non sono inseriti nei circuiti tradizionali. In un mondo in cui, si sa, sono sempre i soliti a ottenere incarichi, commissioni e proposte, noi non combattiamo il sistema ma lo facciamo nostro chiamando a esporre persone che hanno il merito di essere amici o amici degli amici della direzione artistica.



Giorgia Olivieri è la direttrice artistica della Piccola Galleria, almeno per il momento. È una giornalista freelance particolarmente sensibile al tema della lotta di classe creativa. Non ha particolari competenze nel mondo dell’arte ma ha tanti amici bravi e talentuosi che, a suo avviso, meriterebbero di più. Ecco, è per loro che ha preso una vetrina: se la moneta è la visibilità, che almeno sia quella vera. Perché, da che mondo è mondo, funziona così. Pippo Pluto e Paperino in campana! C'è una nuova lobby in città!



Per il debutto parte col botto piazzando subito una mostra fotografica del suo fidanzato, Guido Calamosca. Sanremo Zeitgeist è una carrellata di immagini scattate a Sanremo, nelle strade della cittadina e nel Teatro Ariston durante le edizioni 2017 e 2019 del Festival.



Guido Calamosca non è un fotoamatore. Il teatro è stata la sua prima passione. Proprio la curiosità nei confronti di quell’ambiente lo ha portato a prendere una vecchia reflex per immortalare tutto quello che accadeva davanti e dietro al palcoscenico. Ha collaborato con il Festival Internazionale Inteatro di Polverigi e dal 2014 è fotografo ufficiale del Summer Jamboree che si tiene a Senigallia, sua città natale. Guido Calamosca è stato uno dei fotografi protagonisti della mostra Rock'n’Roll is a state of the soul organizzata per il ventennale del celebre festival dedicato agli anni ‘50. Nel 2017 è stato finalista del Premio Pesaresi bandito dal SiFest. Dal 2018 fa parte del gruppo Elenfant Film Distribution di Bologna. Con Giorgia Olivieri ha realizzato due progetti autoprodotti: Fascinator sul matrimonio tra Harry e Meghan Markle e Chernobyl Souvenir, il racconto per parole e immagini di una visita nella località tristemente nota.