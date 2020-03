Domenica 15 marzo la Messa dell'Arcivescovo Zuppi in diretta

La S. Messa sarà celebrata alle 10.30 nella Cattedrale in forma riservata e senza la partecipazione dei fedeli, visto il particolare periodo di emergenza. Sarà possibile seguirla in diretta collegandosi attraverso vari mezzi di comunicazione. La S. Messa verrà trasmessa in Tv (E’Tv-Rete7 canale 10, Trc-Bologna canale 15) e Radio (Radio Nettuno FM 97.00 - 96.65). Sarà inoltre possibile seguire la celebrazione in streaming dal sito dell’Arcidiocesi (www.chiesadibologna.it) e su 12Porte attraverso il suo canale YouTube e la sua pagina Facebook.

Nei giorni feriali vengono trasmesse in diretta dalla Cattedrale le liturgie celebrate, sempre in forma riservata, dall’Arcivescovo: alle 7.30 la Messa feriale e alle 19 la Novena di affidamento alla Madonna di San Luca. Consultando il sito della diocesi è possibile conoscere l’elenco delle trasmissioni e le modalità per collegarsi.

«Ci ritroviamo per pregare insieme uniti in un legame che non è virtuale ma spirituale - ha detto il Card. Zuppi durante la Novena in Cattedrale la sera del 12 marzo - questa comunione ci unisce nel profondo, in una unità di cuori che lo Spirito realizza al di là delle nostre persone e che strappa ognuno dall’anonimato. Ci dà gioia essere parte di questa famiglia, anche se non ci possiamo vedere negli occhi. Siamo isolati ma non soli, siamo distanti ma non abbandonati. Siamo accordati in un cuore solo per pregare insieme».

La stessa Domenica 15 marzo, e la successiva 22, alle ore 15.00, il Cardinale Arcivescovo si collegherà in streaming con i cresimandi e i loro genitori, in sostituzione degli incontri programmati in ambito diocesano nell’itinerario di preparazione alla Cresima.

Oltre ad essere stati rinviati gli appuntamenti diocesani, sono stati chiusi pure gli uffici della Curia, in via Altabella 6, e anche la Visita Pastorale dell’Arcivescovo alla zona di Pieve di Cento, prevista dal 26 al 29 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.