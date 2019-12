L'8 dicembre "Sarà Natale se…": mercatino di Natale, musica, animazione per bimbi e Babbo Natale. Piatti tipici come passatelli in brodo, bollito, ficattola, vin brulé e caldarroste. Dalle 10 in piazza Don Bosco, stand coperto. (Borgo Tossignano, info: 327 2028386