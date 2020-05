Le Sardine tornano in piazza a Bologna: 6 mila piantine per la cultura

Le Sardine tornano in piazza Maggiore dalle 9 alle 19 di sabato 16 maggio “48 ore – si legge sulla pagina Facebook dell'evento – per trasformare 6mila piantine in un fondo per gli eventi culturali”. Ma se abbiamo fatto parlare i pesci, perché non riprovarci con le piante?” si chiedono gli organizzatori.

“Se i bolognesi accetteranno questa nuova sfida, si compirà la magia della fotosintesi. Basta poco, con 7 euro a testa la natura si trasformerà in cultura, un rosmarino in un teatro di quartiere, una salvia in uno spettacolo per bambini. Ridiamo al più presto spazio ad attori, musicisti e ballerini, valorizziamo le relazioni di vicinato, intratteniamoci e proteggiamo il tessuto sociale. Mettiamo al centro la cultura, l’ambiente e le relazioni umane. Torniamo ad essere protagonisti del nostro futuro. Compiamo una nuova magia”.

L’invito è ad acquistare le piantine on line, su una piattaforma di Exe.it, azienda di Castel San Pietro Terme: i volontari le consegneranno a casa in bicicletta. E il ricavato servirà a sostenere la cultura nei mesi estivi. L’obiettivo è incassare 30mila euro che finanzieranno i piccoli eventi, sostenendo così un settore tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria.