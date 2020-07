Sasso Marconi: serata di festa sotto le stelle per finanziare azioni a sostegno delle scuole

15 Luglio: serata di festa in Piazza dei Martiri con cena e musica sotto le stelle per finanziare azioni a sostegno delle scuole



Cibo, musica e sostegno alle scuole: sono gli ingredienti della serata di festa in programma a Sasso Marconi mercoledì 15 luglio. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco e operatori commerciali del territorio per offrire a cittadini e famiglie un’occasione per rivivere il paese e riscoprire il piacere di stare insieme dopo il lockdown.



Il programma prevede (ore 20) una cena sotto le stelle nella centrale Piazza dei Martiri della Liberazione e nell’adiacente tratto di via Porrettana, accompagnata dalla musica dal vivo di Noma Mamba Band e da animazioni per i più piccini.

La cena ha un menu fisso a 20 €. Nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza in vigore, i posti sono contingentati ed è necessario prenotarsi entro il 13 luglio all’ufficio turistico infoSASSO, tel. 051 6758409 (info@infosasso.it).



Partecipare alla serata sarà dunque l’occasione per vivere un piacevole momento di aggregazione e convivialità sostenendo una buona causa. Il ricavato sarà infatti utilizzato per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per la riapertura in sicurezza delle scuole: un motivo in più per esserci!



E’ prevista anche la partecipazione di una delegazione dei lavoratori FIAC, che porteranno la propria testimonianza sulla difficile situazione che stanno vivendo: ricordiamo che i lavoratori sono in presidio da oltre un mese per protestare contro il possibile trasferimento della produzione in Piemonte, deciso dalla proprietà dell’azienda.