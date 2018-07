"A Tutta Birra" Sassofest a Sasso Marconi

Torna l’appuntamento con ATUTTABIRRA- SASSOFEST ed arriva al traguardo della 24ma edizione!

Avrà luogo da GIOVEDI 19 LUGLIO a DOMENICA 22 LUGLIO nel cuore di Sasso Marconi dalle ore 19 con fiumi di birra , degustazioni e spettacoli.



Quattro giorni di festa, nella cornice naturale del Parco “G. Marconi” di Viale Kennedy (nella zona centrale ), con una protagonista indiscussa: la birra. Alla mitica Augustiner se ne affiancheranno tante altre, anche artigianali, e non mancherà nemmeno la birra analcolica per chi guida. Tutte le sere sarà aperta la cucina dove, alle classiche specialità Bavaresi (spatzle, stinco, wurstel, crauti) si affiancano i piatti della tradizione Bolognese e “nostrana”, come il friggione e la gramigna alla salsiccia.

Ad intrattenere le serate durante la cena vi saranno anche molti spettacoli e band come il 19 luglio Joe Dibrutto, uno delle cover band più longeve; a seguire il 20 luglio sarà presente Lovesick Duo e Polazzi Team, rock'n'roll, blues e country in un mix esplosivo.

Il 21 luglio sarà la volta di King Lion & The Braves con buona musica rock'n roll e swing e la band Club J-27 che propone pop e classici del rock anni '90. Per finire, il 22 luglio si terrà uno spettacolo pre-serata del Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei e i Gem Boy con le loro cover parodistiche.