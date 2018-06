Stand-up comedy italiana: Saverio Raimondo

Covo Comedy, la rassegna del Covo Club che porta a Bologna il meglio della stand-up comedy italiana: sabato 23 giugno è la volta di Saverio Raimondo “l'unico stand up comedian italiano che sembra vero” (la Repubblica), “il più bravo comico in

circolazione” (Il Corriere della Sera), “miglior satiro attualmente in Italia” (L'Espresso).

Saverio Raimondo è un ansioso contemporaneo. Vive tra smartphone, pornografia, terrorismo globale, crisi di qualunque cosa, mille preoccupazioni della vita quotidiana. Ma ha un super potere, un sesto senso: quello dell’umorismo. Nonostante la gravità delle situazioni, non riesce a prenderle sul serio. Ridicolizza qualunque cosa, a cominciare da se stesso (la sua vita privata, le sue paure, il suo corpo); fa ironia su tutto (i soldi, il sesso, il cibo). Un satiro dei tempi moderni, che offre al pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, comicità demenziale, paradossi e oscenità nel suo tipico stile “unplugged”.

Volto di punta del Late Night Show CCN, Comedy Central News​,​ su Comedy Central, che da poco è andato in onda con ​l​a quarta stagione, ha pubblicato ad aprile​, per Feltrinelli,​ il suo primo libro​ Stiamo Calmi - Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia, che sta avendo un grande successo e in poco più di due mesi dalla pubblicazione è giunto alla terza tiratura.

Il suo prossimo impegno televisivo partirà il 25 giugno, su La9: affiancherà l’ex senatore Antonio Razzi nella striscia quotidiana (alle 21.20, dal lunedì al venerdì per dieci minuti) che si chiamerà 'Razzi Vostri'.