"Scenaperta": 7 minuti per presentare al pubblico un intervento artistico

scenAperta, giunta alla sua quarta edizione, è una serata moderata da Ensemble Aoidos in cui chunque, previa prenotazione (gratuita), ha a disposizione 7 minuti per presentare al pubblico un intervento artistico: teatro, danza, canto, lettura, musica dal vivo, video. Anna è il moderatore e preparerà la scaletta degi interventi in modo tale da garantire varietà ed equilibrio, in base alle prenotazioni ricevute. I partecipanti possono prenotarsi entro la mattina dell´evento stesso, utilizzando i contatti indicati in basso. Devono presentarsi un´ora prima dell´inizio per familiarizzare con sala, tecnica e svolgimento della serata. Non c´è censura né selezione, ma il tempo a disposizione e l´ordine di presentazione sono da rispettare rigorosamente.



La serata dura circa 2 ore ed è divisa in due parti, con un intervallo e un buffet per favorire il contatto tra artisti e pubblico. Grazie allo spazio ampio e giovane di Camere D´aria, l´evento diventa una festa, un modo diverso per passare la domenica sera.



Il tema della serata è: Machine Désirante



trai i vari interventi, anche:



Hamletmaschine

Performance con Andrea de Robbio

ispirata al testo di Heiner Müller

drammaturgia e regia: Anna

durata: 15 min



Prenotazioni e info:

annam1@virgilio.it - 340-5418218

Gallery