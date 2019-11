"Scenaperta": serata di liberi interventi artistici

libera partecipazione - 7 minuti per far sentire la tua voce.



Serata di liberi interventi artistici

canto, musica, danza, monologhi teatrali, video, letture di testi.



ScenAperta è una serata moderata da Ensemble Aoidos in cui persone esterne al gruppo, previa prenotazione (gratuita), hanno a disposizione 7 minuti per presentare al pubblico un loro intervento artistico in una delle seguenti forme: teatro, danza, canto, lettura, musica dal vivo, video.

Anna è il moderatore della serata.



Anna organizzerà la scaletta della serata in modo tale da garantire varietà ed equilibrio, in base alle prenotazioni ricevute. I partecipanti possono prenotarsi entro la mattina dell´evento stesso, utilizzando i contatti indicati in basso. Devono presentarsi un´ora prima dell´inizio per familiarizzare con sala, tecnica e svolgimento della serata. Non c´è censura né selezione, ma il tempo a disposizione e l´ordine di presentazione sono da rispettare rigorosamente.



La serata dura circa 2 ore ed è divisa in due parti, con un intervallo per favorire il contatto tra artisti e pubblico. Ad artisti che hanno suscitato particolare interesse nel pubblico, a discrezione di Aoidos, viene offerta la possibilità di presentare nel secondo tempo, un altro intervento, sempre della durata di 7 minuti.

Gli artisti iscritti a partecipare non pagano ingresso.

L´intento di Aoidos è di creare un evento-format che favorisca l´emergere di talenti artistici e lo sviluppo di una rete di contatti sul territorio per dar spazio a forme e voci fuori delle grandi produzioni e del mainstream.



Il tema della serata è:

Machine Désirante



trai i vari interventi, anche:



Hamletmaschine

Performance con Andrea de Robbio

ispirata al testo di Heiner Müller

drammaturgia e regia: Anna

durata: 15 min





Gallery