Scendi, siamo ingiardino! Simone Zanchini Quartet live music

Simone Zanchini Quartet live a Instabile Portazza!



4 Luglio 2019

Ore 21.00 | 22.30

Luogo INstabile Portazza Via Osoppo 6

Ingresso gratuito

(In caso di maltempo l'evento verrà ricalendarizzato)



Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, e il suo quartetto composto da:

Stefano Bedetti (Stefano Bedetti, Stefano Bedetti) (sassofono)

Stefano Senni (contrabbasso)

Zeno De Rossi (batteria)

per una rielaborazione in chiave jazz con arrangiamenti originali di brani celebri attinti dal repertorio popolare di uno dei capostipiti del liscio romagnolo Secondo Casadei.



La prima tappa della rassegna estiva di INstabile Portazza comincia dalla Romagna, terra accogliente e allegra.



“Perché se nasci in Romagna e decidi, a sette anni, di suonare la fisarmonica, Casadei diventa automaticamente una tappa obbligatoria che invade felicemente la tua vita.” Simone Zanchini



Casadei Secondo me, è un progetto discografico di Simone Zanchini Quartet in collaborazione con Edizioni Musicali Casadei Sonora.



Il cartellone estivo di INstabile Portazza è un viaggio alla scoperta di culture diverse attraverso musica, racconti di viaggiatori e film. La rassegna, ospitata INgiardino, nasce per riqualificare uno spazio periferico di interesse socio-culturale, dare voce alla Bologna Città Creativa della Musica Unesco, valorizzare la diversità e offrire spunti di riflessione sulla sostenibilità ambientale. Il viaggio è il fil-rouge della rassegna che conduce gli spettatori in una esplorazione immaginaria: dalla tradizione fino a culture lontane - Africa, America, Canada, Brasile, Siria e Palestina - con l’intento di andare oltre i confini e immergersi nella ricchezza del diverso.