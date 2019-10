Lillo in School of Rock, il musical

Il celebre musical che Andrew Lloyd Webber ha tratto dal film di Richard Linklater del 2003 sarà nuovamente in scena in Italia grazie a Massimo Romeo Piparo che ne ha curato l’adattamento e la regia.

Lo spettacolo, interpretato da uno straordinario Lillo, alias Pasquale Petrolo, e da un sorprendente cast di artisti (14 dei quali giovanissimi, selezionati dall’Accademia il Sistina diretta da Piparo), la passata stagione ha già appassionato molte platee, conquistando soprattutto il cuore del pubblico under 14 che nei suoi protagonisti si è riconosciuto e nei loro sogni ha creduto.

Ancora una scommessa vinta da Piparo, quella che ha fatto scoprire questo titolo internazionale al pubblico italiano più giovane e ha intuito quanto School of rock potesse essere un veicolo efficace non solo del divertimento ma anche di importanti valori positivi quali l’amicizia, il coraggio di credere in se stessi e nelle proprie passioni e la voglia di farcela e di non arrendersi anche quando tutto sembra remare contro. La commedia ha debuttato in Italia per la prima volta, dopo Broadway e il West End, con un grande allestimento tutto italiano, prodotto dalla Peep Arrow Entertainment, entusiasmando un pubblico di tutte le età.