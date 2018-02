"Sconcerto d'amore 2": rassegna Dulcamara Circus

INGRESSO GRATUITO, USCITA LIBERAMENTE A CAPPELLO.

CIRCO-TEATRO E COMICITÀ MUSICALE



Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. Un concerto-commedia all’italiana dove si passa dal rock alla musica pop degli anni ’70/’80 fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di emozioni, finchè ogni dissonanza si risolverà in piacevole armonia con un leggiadro e poetico “happy end” sul trapezio per la più grande gioia di tutti.



Vi aspettiamo già dalle ore 11, dopo una piacevole passeggiata e visita agli animali della Fattoria, con un piccolo mercatino dei prodotti di Dulcamara.



Dalle ore 12,30 alle ore 14 Pranzo in Osteria.



Come ogni domenica la cucina dell'Agriturismo Dulcamara propone un menù fisso. Euro 25 adulti ed euro 10 i bambini: per chi pranzerà al ristorante saranno riservate le prime file nella sala dove si svolgerà lo spettacolo di Circo.



Alle ore 15.30 ti aspetta lo spettacolo! Info: 051 796643