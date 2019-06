Alla scoperta dei giochi antichi alle Serre dei Giardini Margherita

Pomeriggio dedicato ai giochi antichi a cura dell' Associazione il Tarlo; nata nel 2012 da un gruppo di artigiani appassionati di falegnameria, ha come scopo la diffusione della cultura del gioco inteso come strumento di coesione sociale interculturale e intergenerazionale. Domenica 9 giugno Il Tarlo invaderà gli spazi delle Serre, trasformandoli in un immenso parco giochi, per grandi e piccini. Saranno disponibili:



Pista del Campionato delle trottole: la trottola è uno dei giochi più antichi ed amati nel mondo. Il Tarlo costruirà negli spazi delle Serre la mitica e irripetibile Pista del Campionato delle Trottole in versione big (da 11 a 90 anni).



10 giochi della Ludoteca Itinerante: un sapiente e equilibrato mix di giochi della tradizione popolare e di giochi unici, inventati dall'associazione, saranno a disposizione negli spazi delle Serre per grandi e piccini!



Alla scoperta degli antichi mestieri: verrà realizzata una dimostrazione di tornitura dal vivo e saranno disponibili alcuni prodotti artigianali.



Laboratorio Trottole: un laboratorio per bimbi dedicato alla costruzione di piccole trottole con materiale di recupero da decorare a piacimento e portare a casa.



Il Tarlo realizza animazioni ludiche composte da giochi innovativi e unici e da giochi della tradizione popolare, rivisitati e attualizzati in modo da risultare fruibili sia per grandi che per piccini.

Tutti i giochi sono realizzati artigianalmente dai soci, privilegiando l’utilizzo di materiali eco-sostenibili – primo tra tutti il legno – e avendo a cuore il recupero creativo. Ingresso libero.