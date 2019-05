Scopri & Prendiparte: visita alla torre e merenda con vista

È proprio tra quelle strade che si percorrono distrattamente, tra i vicoli familiari di una Città che conosciamo come le nostre tasche, nel cuore più antico di Bologna, che si può trovare un pezzo di storia che oggi vive di un nuovo splendore. L’antica torre dei Prendiparte diventa oggi un rifugio esclusivo per chi subisce il fascino del passato, rappresentando lo scenario ideale per un pomeriggio in compagnia, sorseggiando un bicchiere di vino a 60 metri di altezza, ricreando una combinazione magica di emozione, meraviglia e stupore. Dopo essere stata duramente contesa nei secoli, torre Prendiparte, nata per essere l’estrema ed impenetrabile difesa in caso di attacco da parte delle fazioni nemiche, si apre oggi a chi apprezza l’unicità e desidera tuffarsi nella storia per rivivere attimi di profonda emozione.

Per questo imperdibile evento, Matteo Giovanardi, proprietario, apre le Porte della sua Torre e ci porta alla scoperta dei suoi 12 piani, oggi completamente agibili. Racconterà di storie, aneddoti e vicissitudini che si sono succedute nei secoli all'interno delle sue mura, in un climax ascendente che ci porterà fino all'apice dei suoi 60 metri. Là, gustando un bicchiere di vino ed un panino con la mortadella, potremo godere di uno dei panorami più incredibili di Bologna. Un'occasione unica per visitare un gioiello cittadino invidiato nel mondo.



