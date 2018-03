Lo scrittore argentino Federico Falco in città

Falco racconta il carattere insondabile della realtà in modo delicato ed essenziale.

«El País»



La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar di #Bologna farà parte del tour italiano di Federico Falco, scrittore argentino che incontrerà i lettori per raccontare il suo acclamato Silvi e la notte oscura (edito dai tipi di edizioni sur).

mercoledì 21 marzo, ore 19 – Bologna

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria, 20b.

Traduce dallo spagnolo Giulia Zavagna, redattrice ed editor per #edizioniSUR.



Tra le montagne, nei boschi o nel mezzo di un pomeriggio assonnato, i personaggi che animano questi racconti di Federico Falco si espongono alle intemperie della vita. C’è il re delle lepri, un eremita che passa i suoi giorni nascosto sulle alture e fatica a confrontarsi con la società che ha abbandonato. Silvi, un’adolescente in subbuglio, che ha bisogno di disfarsi della propria fede per comprendere l’inquietudine che la spinge a ribellarsi. Víctor Bagiardelli, il più grande progettista di cimiteri al mondo, che trova il luogo ideale per il suo capolavoro, sulla collina di un villaggio sconosciuto. Mabel e suo padre che, dopo aver vissuto per anni in una pineta, devono abbandonare la propria casa perché ben presto le motoseghe la faranno finita anche con loro. E la signora Kim, che in mezzo a una tormenta di neve crede di capire cosa voleva dirgli suo marito in quel sogno così strano.



Falco reinterpreta il racconto in cinque testi in cui il paesaggio ha un ruolo fondamentale: il risultato è un ecosistema di personaggi solitari, una raccolta di storie cristalline e avvolgenti, che colpiscono il lettore al punto da far sentire il loro effetto a lungo dopo la lettura.



Federico Falco è nato nel 1977 a General Cabrera, nella provincia di Córdoba (Argentina). Autore di racconti e poesie, nel 2010 è stato selezionato dalla rivista Granta come uno dei migliori scrittori spagnoli sotto i 35 anni.

Nel 2017 Silvi e la notte oscura è stato finalista al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez per il racconto.