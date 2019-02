Lo scrittore irlandese Philip ó Ceallaigh a Bologna

É un grande piacere annunciare che la nostra libreria ospiterà lo scrittore irlandese Philip O Ceallaigh, in Italia per il festival BOOK PRIDE di Milano.



L'autore presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro "La mia guerra segreta", in libreria ad aprile per Racconti edizioni.



Modera l'incontro Gino Scatasta. Traduce Stefano Friani di Racconti Edizioni.





sabato 16 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Quando Robert Culper, uno spacciatore di mezza tacca, viene prelevato da misteriosi agenti federali e si ritrova a Guantánamo, torturato da musica death metal e deprivazioni sensoriali solo per essersi lasciato andare a commenti spregiativi postcoitali durante il crollo delle Torri gemelle, non sa ancora che la sua vita sta per cambiare per sempre. La guerra che ha combattuto tutta una vita – un conflitto a bassa intensità contro una normalità strisciante, i vialetti con l’auto parcheggiata e il prato ben rasato – sta per essere persa una volta e per tutte.

Philip Ó Ceallaigh torna a scrivere di uomini stanchi di essere cinici, solitari sbriciolati di ogni certezza che percorrono le strade brulicanti del Cairo o i disabitati boschi transilvani armati solo di scarponi e del desiderio di trovare un angolo di mondo dove non essere più raggiunti. Il racconto è la speciale forma di questo viaggio, una forma di esplorazione del reale e delle sue estensioni, condotta con mano sicura da chi è a suo agio sia nella satira del romanzo sapienziale à la Coelho sia in un tour de force letterario ambientato tra i signori della guerra georgiani.

Il consiglio è di infilare il vostro paio di scarponi più resistenti e seguire le tracce dello scrittore irlandese.





L'AUTORE: (Waterford, Irlanda) vive a Bucarest da quindici anni ed è diventato scrittore dopo una lunga successione di lavori pagati persino peggio tra Irlanda, Spagna, Russia, Kosovo e Stati Uniti. Nel 2006 ha vinto il Rooney Prize.