Scrivere per scoprire che siamo: laboratorio gratuito

Scrivere... per scoprire che siamo più di quello che crediamo di essere.

Laboratorio di scrittura aperto a tutti, condotto da Sabina Antonelli (Psicologa con formazione in Psicosintesi) e Antonella Luciani (counsellor di base in psicosintesi attualmente iscritta al III anno professionale).

solo una regola: è vietato scrivere capolavori



Per informazioni e iscrizioni: 3483884440