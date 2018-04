Lo scultore Aldo Falchi alla Galleria Sant'Isaia

La scultura in bronzo di Aldo Falchi è protagonista nella mostra “Protagonisti dell’arte, maestri della galleria” inaugurata sabato 21 aprile e aperta fino al 10 maggio prossimo nella Galleria Sant’Isaia in via Nosadella 41/A a Bologna. Di Aldo Falchi così parla il professor Diego Collovini, critico d’arte: «Dopo aver lavorato per anni con la ceramica, che richiede cura e precisione nella realizzazione di forme dalla ricercata pregevolezza, Aldo Falchi si dedica alla scultura in bronzo mettendo in pratica una diversa manualità, un contatto diverso con la materia che poi viene fusa e lascia vedere le proprie imperfezioni sottolineando nel non finito l'impatto emotivo dell'opera. L'artista fonde classicismo, che ripropone nell'estetica del bello e nell'equilibrio della forma, e modernità, che scaturisce invece dall'imprecisione materica che dà drammaticità alla scena raccontata attribuendone una collocazione temporale. È questa la personalizzazione cui tende Aldo Falchi, un carattere più umano della raffigurazione che la rende attuale, contemporanea e ben definita nel presente». Con il maestro di Mantova, il gallerista Cristiano Zanarini espone opere pittoriche di Grazia Bonini, Gabriella Cocco, Mario Masoli, Mirella Momentè e Fabrizio Pinzi (da martedì a domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30, mercoledì solo al mattino).