Scusate la Polvere coniuga forme artistiche diverse al fine di esplorare l’affascinante universo pulviscolare: quello delle particelle visibili, attraverso il video e la performance dal vivo, ma anche quello delle particelle invisibili, i suoni e la luce.

Questo progetto è stato vincitore del Premio Speciale Zucchelli 2017, con il quale si va a riconoscere l’eccellenza di un lavoro nato in unione tra allievi dell’Accademia e del Conservatorio.

Scusate la polvere è un epitaffio di Dorothy Parker, scrittrice americana del secolo scorso, che in maniera ironica ha voluto fosse scritto sulla sua tomba. La polvere è una metafora che permette di riflettere sull’uomo, sulla vita, sulla morte:

da un lato, essa rimanda al concetto di decomposizione, distruzione, morte; dall’altro restituisce l’immagine della libertà, della dinamicità del movimento di miriadi di particelle che volteggiano nell’aria come esseri vivi in volo.

Gallery