Il secondo compleanno de la confraternita dell'uva

Sembra ieri ma due anni sono già passati...



Sabato 15 dicembre venite a festeggiare con noi il secondo anno de La confraternita dell'uva. Siete tutti invitati! :)



Ci piacerebbe tanto vedere e festeggiare con tutte quelle persone che, giorno per giorno, serata dopo serata, hanno animato e animano le nostre quattro pareti cariche di libri e bottiglie. La nostra festa è anche la vostra festa!



sabato 15 dicembre, dalle 18:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Per tutta la giornata tutti i vini aperti - e la birra alla spina - saranno al prezzo speciale di 3€ il calice!



Vino/birra + focaccia: 5€



Inoltre, per ogni libro regalato per Natale, un calice di vino della casa offerto! :)



Venite a salutarci ma soprattutto a brindare insieme!